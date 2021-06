Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀPADOVA Sono stati eseguiti per la prima volta al mondo all'Azienda Ospedale Università di Padova due interventi multipli combinati, compiuti in tandem da cardiochirurghi e urologi. Prima è stato asportato un tumore renale con chirurgia robotica e con impianto di Ecmo artero-venoso per sostenere il cuore. Dopo sei giorni è stato effettuato l'impianto di un ventricolo artificiale, con una innovativa tecnica micro-invasiva. L'iter...