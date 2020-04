LA SVOLTA

ROMA Un fondo di intervento nel capitale delle imprese strategiche per il Paese con una dotazione di una quarantina di miliardi di euro gestito dalla Cassa depositi e prestiti. Il piano del governo per puntellare il sistema economico italiano va avanti. Ieri fondi del Tesoro hanno confermato le anticipazioni de Il Messaggero. L'idea di fondo è quella di dotare la Cdp di una cassetta degli attrezzi simile a quella della tedesca Kfw, alla quale Berlino ha assegnato una dotazione fino a 100 miliardi di euro per intervenire a salvaguardia delle imprese strategiche. L'intervento della Cassa tramite il nuovo fondo non riguarderà solo le grandi imprese. Anzi, l'ingresso nel capitale potrebbe avvenire soprattutto per quelle medie che si trovano in una temporanea difficoltà dovuta agli effetti della pandemia. L'intervento sarebbe limitato nel tempo. Passata la fase critica e rimessa in sicurezza l'azienda, la Cassa uscirebbe dal capitale. Dovrebbe invece essere escluso l'intervento in aziende che già prima della crisi derivata dal coronavirus si trovavano in difficoltà.

IL MECCANISMO

L'intervento della Cdp al momento, è consentito dalle deroghe sugli aiuti di Stato decise dall'Ue. La Commissione ha dato la possibilità alla mano pubblica di entrare nelle aziende entro la fine di quest'anno a patto di uscirne entro il 2024. L'Italia ha chiesto una modifica di questi parametri, allungando gli interventi almeno a tutto il 2021 e l'uscita dal capitale in 5-7 anni. L'altro elemento è che la Cassa in questo momento può intervenire senza mettere a ulteriore repentaglio i conti dello Stato. Per anni c'è stata una dialettica accesa tra il governo italiano e Eurostat, l'ente di statistica comunitario, sulla classificazione della Cdp. La Cassa, infatti, si finanzia attraverso il risparmio postale. Si tratta di 150 miliardi che al momento sono tenuti fuori dai conti pubblici. E lo sono stati perché la Cassa ha operato con regole di mercato. L'uso di Cdp come braccio armato del governo, fino a qualche settimana fa, avrebbe fatto correre il rischio di far ricomprendere i debiti del gruppo in quelli dello Stato. Oggi anche questa regola risulta sospesa.

FONDAZIONI IN ALLERTA

Intanto le fondazioni, azioniste con il 15,93%, vigilano sulle manovre che riguardano Cassa. Ieri pomeriggio, ci sarebbe stata una video conferenza fra i presidenti dei principali enti (Banco Sardegna, Compagnia Sanpaolo, Cariplo, Crt, Lucca, Cuneo) e Giovanni Gorno Tempini, presidente di via Goito, presente il consigliere Matteo Melley, per fare il punto sulle ipotesi allo studio da parte del Mef di rafforzare la società pubblica per interventi sulle imprese.

Gorno, seppure non a conoscenza dei dettagli del dossier, avrebbe escluso che ci possa essere una ricapitalizzazione di Cdp, ma ha invece ammesso la soluzione della nascita di un fondo, separato, che il manager ha battezzato Pippo che non andrebbe a incidere sul patrimonio di Cassa. Fondo che secondo il presidente, avrebbe una dotazione di 20-25 miliardi da utilizzare per rilanciare grandi imprese in bonis da supportare. Durante la riunione sarebbe stato nuovamente affrontato il destino di Sace, oggi controllata da Cdp, coinvolta nei finanziamenti garantiti a pmi e professionisti, perchè la politica vorrebbe riprovare a riportarla sotto la sfera del Tesoro, tentativo sventato qualche settimana fa. Difronte a questa ipotesi, gli enti hanno ribadito la contrarietà e potrebbero esercitare il diritto di veto statutario attivando il recesso. Ma sonp ancora ipotesi.

Andrea Bassi

Rosario Dimito

