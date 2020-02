LA TRAGEDIA

BERLINO Era solo e non riusciva a trovare una donna. Era convinto di essere spiato da forze oscure che si insinuavano nel suo cervello, di avere ispirato diversi film di Hollywood, e vedeva complotti ovunque, anche dietro l'uscita della nazionale tedesca dai campionati europei di calcio del 2004. E chissà quale forza oscura mercoledì notte ha sussurrato a Tobias Rathjen 43 anni, di uscire di casa, entrare in due locali frequentati da stranieri, aprire il fuoco e uccidere 9 persone. Una strage di chiara matrice xenofoba a Hanau, cittadina di 90.000 anime a pochi chilometri da Francoforte, in Assia. Le vittime hanno tutte un Migrationshintergrund (background di migrazione), in maggioranza turchi, ma anche un bosniaco e una polacca. Tra loro una donna di 35 anni, incinta e già madre di due bambini.

I BERSAGLI

Sconforto, cordoglio e preoccupazione fra i politici di tutti i partiti. Paura fra gli stranieri che non si sentono più sicuri. I bersagli presi di mira dall'attentatore, in possesso di regolare porto d'armi, erano due Shisha bar, caffè dove si fuma il narghilè - Midnight e Arena Bar & Café - un chiosco e un'auto. La mattanza è cominciata verso le 22. Successivamente, grazie alla targa della sua auto segnalata da un testimone, la polizia lo ha cercato a casa e lo ha trovato morto con accanto l'arma con cui si è sparato e il corpo senza vita della madre 72enne da lui freddata prima di suicidarsi. Altre 6 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di cui una in condizioni gravi. Anche loro sono tutte di origine straniera.

Sulla matrice razzista non vi sono dubbi ed è stata confermata dal ministro degli interni del Land, Peter Beuth («movente xenofobo»), dalla procura federale di Karlsruhe, competente per reati di terrorismo, che la notte stessa ha avocato a sé il caso, classificandolo come «un atto terroristico», e dal ministro degli interni federale Horst Seehofer. Anche la cancelliera Angela Merkel ha parlato di razzismo e odio, «veleno della nostra società», ricordando la triste serie di delitti a sfondo xenofobo neonazista.

IN CERCA DI VISIBILITÀ

Ma chi era Tobias Rathjen? Il volto di una agghiacciante normalità, la faccia di chiunque, del comune vicino della porta accanto. Non aveva precedenti, non risultava alla polizia, ma il suo profilo internet, i video postati e uno squilibrato manifesto politico in 24 pagine su youtube raccontano un'altra storia, quella di un frustrato esaltato in cerca di visibilità, affetto da gravi disturbi mentali e manie di persecuzione. Diverse volte, 2002, 2004, 2019, era andato alla polizia per denunciare di essere spiato ma era stato rimandato a casa, una volta si era rivolto anche alla procura federale. In passato aveva cercato aiuto da un terapeuta austriaco il quale però, come da lui raccontato a un giornalista, non lo aveva preso come paziente perché aveva subito capito che «l'uomo non aveva tutte le rotelle a posto». In uno dei video, ora rimossi, Rathjen, parla di deliranti congiure razziali con linguaggio preso da Hitler: interi popoli andrebbero sterminati e liquidati, la Germania sarebbe guidata da fantomatici servizi segreti, e poi insulti a volontà contro migranti, paesi arabi e Turchia. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato in contatto con gruppi neonazisti ma si indaga. Il canale usato per i suoi videomessaggi è noto negli ambienti di ultradestra, Kommando 18, la prima e ottava lettera dell'alfabeto: A e H, Adolf Hitler. Nell'ultimo video Rathjen non annuncia la strage di Hanau ma fa capire chiaramente che presto morirà: «Per tutte queste ragioni dice non mi resta altro che fare quello che ho fatto per ottenere la necessaria attenzione».

Flaminia Bussotti

