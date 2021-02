IL CONFRONTO

ROMA Per parlarne dovranno tornare a vedersi tutti e tre assieme. Un vertice come ai vecchi tempi, prima che la coalizione fosse stravolta dall'effetto Draghi. Non è escluso che accada già la prossima settimana o comunque appena sarà chiusa la partita di sottosegretari e viceministri.

Il centrodestra, diviso dal governo, prova comunque a tenere in piedi una strategia comune. Per pesare di più negli equilibri dell'esecutivo e poi per banalissimo senso pratico: insieme si governano già le Regioni e prima o poi (si parla già di un rinvio a ottobre) si voterà per le amministrative.

LA POSTA IN PALIO

Sul piatto c'è la proposta lanciata da Giorgia Meloni, una sorta di risposta all'iniziativa presa nell'altra parte dell'arco costituzionale da Pd, M5s e Leu. «Se hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune». Per la leader di Fratelli d'Italia è «utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione».

In effetti, la proposta arriva proprio nel giorno in cui la spaccatura del centrodestra diventa tangibile nel voto di fiducia al governo, con Berlusconi che promette sostegno con «impegno e dedizione totale all'interesse del Paese» e Matteo Salvini che assicura che «la Lega c'è».

Giorgia Meloni invece ribadisce la decisione del suo partito di votare contro. Quello di Draghi, a suo giudizio, è stato un intervento «di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concrete da effettuare». Non le piace l'esecutivo «molto più orientato di quanto mi sarei aspettata a sinistra». Per non parlare della riconferma del ministro Lamorgese al Viminale: «Significa andare avanti con la politica dell'immigrazione illegale di massa, perché questo ha fatto nell'ultimo anno e mezzo».

GLI OBIETTIVI

Meloni, dunque, comincia già a battere i piedi su quel terreno che finora è stato regno incontrastato di Matteo Salvini. La stessa proposta di creare un intergruppo viene letta dagli alleati con una duplice finalità: evitare di rimanere isolata e, allo stesso, tempo, tenere tra le proprie mani il baluardo di difensore della coalizione. La mossa, insomma, di chi aspira alla leadership. E Matteo Salvini non ha certo intenzione di lasciarle spazio di manovra. Per questo, reagisce rilanciando una sua proposta avanzata già a novembre scorso. Quella di creare una federazione dei partiti di centrodestra. «Allora mi è stato detto di no, se ora si cambia idea, va benissimo». La competizione a destra si gioca anche così.

Al di là del nome e della formula, comunque, l'idea di mantenere un coordinamento pur nella diversità dei ruoli trova le prime aperture. «In linea di massima siamo d'accordo, ma ne devono parlare loro tre», spiega un dirigente di spicco di Forza Italia. Per Licia Ronzulli, da poco nominata responsabile azzurra dei rapporti con gli alleati, «la sinistra ha bisogno di un'etichetta per fingere unità» mentre il centrodestra «è una coalizione solida ed è protagonista nel panorama politico Italiano da più di 25 anni. Lavorare con sempre maggiore sinergia è un'ipotesi auspicabile».

I CESPUGLI

La proposta trova l'interesse anche dei cespugli come Noi con l'Italia di Maurizio Lupi: «Io credo che in ogni caso la forza della coalizione di centrodestra stia nel sostenere alcune grandi questioni, dal lavoro all'impresa, alla riforma del fisco. Il tavolo comune deve continuare ad esserci, indipendentemente da come si chiama». Qualche dubbio, invece, nel leader di Cambiamo Giovanni Toti, perplesso dal fatto che le schermaglie nelle coalizioni possano danneggiare il grande manovratore. «Non voglio essere scettico su tutto questo intergruppismo che è un anelito ulteriore di unità nazionale, uno spirito di collaborazione ma non vorrei che tutto questo volemose bene diventasse melassa. Diamo una maggioranza solida al governo Draghi e facciamolo lavorare».

Barbara Acquaviti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA