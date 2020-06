LO SCENARIO

NEW YORK Mercoledì mattina a Minneapolis un uomo bianco di mezza età con il volto coperto da una maschera antigas ha iniziato a spaccare con un martello le vetrine di un negozio. La protesta non si era ancora trasformata in rivolta. Qualcuno lo ha filmato, e gli ha chiesto se era un poliziotto. «Che differenza fa?» gli ha risposto il guastatore prima di dileguarsi. Nel web si è diffusa l'idea, smentita dalla polizia cittadina, che fosse un agente. Qualche ora dopo il governatore del Minnesota, John Ward, ha denunciato la presenza di agitatori giunti in città con lo scopo di alzare il livello del confronto. Nei giorni successivi la lista degli arresti durante la protesta da Denver a New York, da Los Angeles a Salt Lake City, mostra un numero spropositato di fuori sede che si distinguono nell'appiccare incendi e attaccare le gazzelle della polizia. Difficile l'identificazione degli infiltrati. Per Trump sono «anarchici della sinistra radicale», in particolare gli appartenenti ad Antifa, un movimento che si ispira genericamente alla militanza anti neonazista, ma che è associato spesso ai confronti di piazza più duri, come impedire lo svolgimento dei comizi di Trump. Il presidente ha scritto ieri che designerà Antifa come un gruppo terrorista.

ARMATI E VESTITI DI NERO

Le manifestazioni pacifiche che vengono organizzate ogni giorno fanno gola in realtà ad uno spettro ben più ampio di agitatori. Nelle prime ore dopo l'omicidio di George Floyd, la zona di confine ai limiti del dark web occupata da 4chan (un canale che spazia dalle istruzioni per costruire bombe alla pedo pornografia), pullulava di inviti a gettarsi nella mischia. A Minneapolis nei giorni scorsi sono state fotografate le distintive camicie hawaiane dei Boogaloo Bois, integralisti della libertà del porto d'armi. Gli organizzatori delle marce hanno segnalato la presenza di membri della 3 Percenters Militia, il maggiore gruppo paramilitare del paese. Spesso è difficile distinguere l'uno dall'altro, ma sono tutti armati, spesso vestiti di nero, quasi mai viaggiano in gruppo.

Flavio Pompetti

