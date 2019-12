Insultò il maggiore marocchino: condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVERONA Per la prima volta in Italia l'aggravante della discriminazione razziale viene applicata anche in una sentenza della Procura militare: accade a Verona dove ieri un sergente degli Alpini è stato condannato a un anno e sei mesi per le frasi rivolge al maggiore Karim Akalay Bensellam, suo superiore, primo e unico ufficiale italiano di origini marocchine. L'accusa era di diffamazione militare continuata pluriaggravata dalla discriminazione etnica. Alla presenza di altri militari, il sergente aveva più volte definito Bensellam sto...