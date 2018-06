Insultò i poliziotti durante gli scontri Maestra licenziata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTORINO Fotografi e tv la immortalarono mentre apostrofava i poliziotti, durante un corteo antifascista contro CasaPound. «Vigliacchi» e «fascisti» gli insulti rivolti a squarciagola agli agenti schierati in assetto antisommossa, lo scorso 22 febbraio a Torino. Una «condotta grave» che a Lavinia Flavia Cassaro è costata il posto di lavoro. La maestra elementare, 38 anni, è stata licenziata con decorrenza primo marzo, giorni in cui la procura del capoluogo piemontese l'ha indagata per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico...