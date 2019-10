Insulti sessisti a Greta Thunberg sul web: il Grosseto caccia l'allenatore delle giovanili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOAlla fine di una giornata convulsa, fatta di commenti sui social ma anche di azioni concrete come il licenziamento dal posto di lavoro, sono arrivate le scuse. «Quelle cose che ho scritto non le penso. È stata un'esternazione di pancia, ma non sono la persona che è stata descritta nei commenti che leggo su Internet. Non sono un sessista». PROTAGONISTAAd affermarlo è Tommaso Casalini, 34enne vice-allenatore della squadra dei Giovanissimi del Grosseto (società che milita nel campionato nazionale di serie D) e autore di frasi...