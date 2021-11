Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTIGRANZE (PADOVA) Cori razzisti, un agguato all'uscita dagli spogliatoi e addirittura una bicicletta lanciata contro un altro giocatore di colore. Serie A? Champions League? No. Seconda Categoria del campionato provinciale di Padova. Si conclude con due Daspo e una denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale la vicenda che ha visto protagonista la partita tra l'Asd Atletico Granze e...