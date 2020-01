Insulti ad Anna Frank e botte all'ex deputato in piazza San Marco

IL CASO

VENEZIA Aggredito a pugni e calci la notte di San Silvestro in piazza San Marco, a Venezia, da un gruppo di ragazzi che inneggiavano al Duce facendo il saluto romano. Vittima del vile gesto di violenza è stato Arturo Scotto, 41 anni, ex deputato Leu e coordinatore nazionale di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista (Mdp) che, attorno a mezzanotte, si trovava assieme alla moglie e al figlio nelle vicinanze della Basilica per festeggiare il Capodanno.

La prima a raccontare l'accaduto è stata proprio la moglie, in un post pubblicato su Facebook poco più tardi, all'1 e 25, da un bar del Ghetto: «Mezzanotte e un minuto: un gruppo dietro di me canta Anna Frank sei finita nel forno, mi giro: Ragazzi basta!, si mettono a urlare: Duce, duce... con mano alzata, si gira mio marito che prima non li aveva sentiti cantare: Basta! e boom si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono».

Scotto si è immediatamente rivolto ad un agente della Polizia locale, in servizio nella piazza per riferire di essere stato vittima di un'aggressione fascista; successivamente, nella tarda mattinata di ieri, ha formalizzato una denuncia-querela alla stazione dei carabinieri di San Marco chiedendo che i responsabili vengano perseguiti penalmente «perché reputo tali episodi molto gravi sia per la patita lesione fisica e soprattutto per la lesione morale perché alcune frasi sono da considerare ignobili e fuori dal dettato costituzionale».

Ai carabinieri ha parlato di «una squadraccia abituata a fare a botte e ad aggredire le persone, anche perché si sono immediatamente coperti il volto», e ha descritto alcuni dei componenti del gruppo, composto da otto ragazzi e una ragazza, di età compresa tra 20-25 anni, a suo dire «alterati, forse dall'alcol»: uno degli aggressori «aveva capelli neri e dei tatuaggi sul collo, mentre uno era magro e portava il pizzetto. E ancora un terzo era alto circa un metro e novanta e «la ragazza aveva capelli biondo lisci».

La moglie dell'esponente politico, Elsa Bertholet, ha cercato di riprendere il pestaggio con lo smartphone, ma qualcuno le ha sferrato un calcio facendoglielo cadere a terra.

Il tutto è accaduto nel pieno del pieno del grande, emozionante brindisi collettivo in corso in piazza San Marco, tra botti, fuochi d'artificio e brindisi all'aperto. Il pugno sul naso ha provocato a Scotto la perdita di sangue, ma fortunatamente, non una frattura. Nel tardo pomeriggio l'ex parlamentare si è recato al pronto soccorso per accertamenti. Per la moglie soltanto un po' di spavento, ma nessuna conseguenza fisica.

Le forze dell'ordine hanno già iniziato a visionare le immagini girate da alcune telecamere per cercare di identificare gli autori dell'aggressione, impresa non agevole, considerate le circa 30mila persone che affollavano San Marco a quell'ora e la grande confusione dovuta allo scambio di auguri allo scoccare della mezzanotte. In un video si vede la scena in cui l'esponente politico viene preso a pugni in volto e inizia a sanguinare: ad aggredirlo alcuni giovani vestiti con giubbotti in pelle, uno dei quali con la testa rasata.

Originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, Arturo Scotto è stato esponente dei Ds: è entrato in Parlamento nel 2006 con l'Ulivo, per poi aderire a Sinistra democratica e quindi a Sel, ed è tra i fondatori di Articolo 1. Lo scorso settembre era stato indicato come possibile sottosegretario al Lavoro nel governo Conte II.

Gianluca Amadori

