Insultata su Facebook, Serracchiani lancia la campagna contro gli hater

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTRIESTE Ancora un attacco sessista nei confronti di una donna. Questa volta a finire nel mirino dei «leoni da tastiera», è la deputata dem, Debora Serracchiani che, all'ennesimo insulto via social, oltre a intraprendere la via giudiziaria, sceglie di farsi portavoce e aiutare le vittime degli hater sul web, annunciando: «ho creato un indirizzo mail: segnalazioni@serracchiani.it, per raccogliere altre denunce e essere portavoce di tutte le donne che vengono offese e denigrate pubblicamente, non soltanto per motivi politici».I...