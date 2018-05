Insulta i romeni su Facebook: miss condannata a quattro mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Il pentimento non è bastato. E neppure l'evento pubblico riparatore è servito ad evitarle la condanna. Quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione, per aver violato la legge Mancino. È la pena inflitta dal tribunale a Michela Bartolotta, ventiduenne commessa in un negozio di telefonia del centro, accusata di aver diffuso «idee fondate sull'odio razziale o etnico». L'ATTACCOL'infelice post pubblicato sul suo profilo Facebook il 14 luglio di quattro anni fa aveva provocato un'ondata di...