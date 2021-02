IL CASO

BELLUNO Costa carissimo l'insulto che Luca Tiozzo, allenatore di calcio di Chioggia attualmente alla guida della squadra bellunese San Giorgio Sedico, aveva rivolto a Graziano Aliù, suo ex giocatore all'Adriese. «Albanese di mer...» gli aveva urlato nei minuti finali della partita di serie D giocata a Trento il 16 dicembre scorso. E venerdì, proprio nella settimana in cui ormai il tecnico aveva finito di scontare la squalifica sportiva, la Questura di Trento ha notificato a Tiozzo un Daspo. Un provvedimento clamoroso, senza precedenti per un allenatore. Per i prossimi 5 anni, dovrà rispettare il Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo, appunto), circoscritto agli incontri di calcio dilettantistico. Al momento, circolano un paio di versioni sull'ambito di applicazione: dalla questura trentina fanno sapere che è riferito al campionato di serie D in cui attualmente Tiozzo svolge la propria attività, mentre lo stesso allenatore dice che è riferito a tutti i tornei dalla serie D in giù. E quindi anche Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Gli sarà invece consentito condurre gli allenamenti, ma agli incontri ufficiali, a iniziare da quello in programma oggi a Sant'Ambrogio di Valpolicella, contro i veronesi dell'Ambrosiana, Tiozzo non potrà presenziare. La restrizione è molto più severa rispetto alla squalifica sportiva, che consente all'allenatore di seguire la partita dalla tribuna. Tiozzo non potrà proprio entrare nell'impianto sportivo. Altrimenti rischia grosso, perfino l'arresto.

I FATTI

Tutto inizia mercoledì 16 dicembre. Il San Giorgio gioca sul campo della squadra più forte del campionato, il Trento. Tiozzo guida i suoi a un primo tempo sorprendente. Due volte in vantaggio, il San Giorgio perde 3-2. Al 94', Tiozzo viene espulso. Sembra per proteste, ma il giorno dopo si viene a sapere la verità: l'allenatore ha rivolto un insulto implicante discriminazioni per motivi di nazionalità a Graziano Aliù, attaccante di origini albanesi in forza al Trento ma suo ex giocatore all'Adriese. L'arbitro toscano Nigro scrive tutto sul referto e al giudice sportivo non resta che sanzionare Tiozzo, cui quell'insulto costa 4 mesi di squalifica. Il San Giorgio presenta ricorso e a metà gennaio la sanzione viene dimezzata: 2 mesi invece di 4 così domenica scorsa, nella trasferta a Campodarsego, Luca Tiozzo fa il suo ritorno in panchina. La partita finisce 0-0 ma mercoledì, per la prima volta, l'allenatore può sedere sulla panchina di casa, allo stadio di Sedico, e il suo San Giorgio stravince 3-0 uscendo per la prima volta dalla zona pericolosa. Finisse oggi il campionato, il neopromosso Sedico sarebbe salvo.

LA DOCCIA FREDDA

Ma 48 ore dopo la vittoria, a Tiozzo arriva la notifica della Questura di Trento. L'allenatore era a conoscenza dell'indagine, tanto da avere presentato una memoria difensiva. Evidentemente non convincente per il questore di Trento, Claudio Cracovia, che ha firmato il Daspo. «L'unico al mondo - il commento amaro di Tiozzo, stupito dalla durezza della sanzione -. Oggi seguirò la mia squadra in trasferta, pranzerò con i miei giocatori e gli dirò in bocca al lupo, ma non potrò seguire la partita». La sua società ha sempre condannato l'episodio, presentando le scuse al Trento, ma poi ha difeso e continua per ora a difendere il proprio tesserato. Il legale di Tiozzo sta studiando le prossime mosse: probabile un ricorso d'urgenza al tribunale amministrativo, con richiesta di sospensione del provvedimento. Ma il commento più spiazzante, forse, è quello di Aliù, il giocatore insultato: «Sinceramente mi dispiace. È vero, ho il rammarico di non avere mai ricevuto le scuse da Tiozzo, ma questo Daspo di 5 anni mi sembra esagerato. Pensavo la questione si fosse conclusa con la squalifica sportiva».

Maurizio Ferin

