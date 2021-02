IL PROCESSO

Un anno e otto mesi. È la richiesta di condanna della Procura di Milano nel processo per insider trading nei confronti di Giuseppe de' Longhi, presidente e azionista di maggioranza con la sua famiglia dell'omonimo gruppo industriale trevigiano. Al contrario, la difesa dell'imprenditore ha sostenuto la necessità di assolverlo. Il patron del colosso dell'elettrodomestico, 81 anni, è indagato con l'accusa di aver rivelato a sua sorella Alberta informazioni sensibili sull'imminente vendita di una delle società controllate dal suo gruppo, all'epoca quotata in Borsa, dritta grazie alla quale la parente avrebbe ottenuto un notevole profitto. Per questo il pm Stefano Civardi, titolare delle indagini condotte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, ha formulato la richiesta ieri nel corso del processo con rito abbreviato davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, mentre il legale di de' Longhi, l'avvocato e professore Francesco Mucciarelli, ha chiesto l'assoluzione. La sentenza è prevista il 18 febbraio. I fatti risalgono all'agosto 2015 e riguardano la cessione del 74,97 per cento del pacchetto azionario di DeLClima, specializzata in impianti di condizionamento e trattamento dell'aria, dal gruppo della Marca ai giapponesi di Mitsubishi Electric Corporation.

LA TELEFONATA

In quel periodo l'azienda era quotata nel segmento Blue Chips del mercato telematico azionario di Piazza Affari (sarebbe stata tolta dal listino proprio dopo il passaggio alla compagnia nipponica). Secondo le contestazioni, l'industriale trevigiano, pochi giorni prima dell'effettiva operazione, avrebbe telefonato alla sorella riferendole che l'accordo per la cessione era stato concluso. Informazioni riservate e, in quel momento, non ancora note al mercato, approfittando delle quali, la congiunta, sempre secondo l'accusa, avrebbe acquistato a più riprese, dal 10 al 12 agosto 2015, per sé e per i figli, titoli azionari di DeLclima per un controvalore di 430mila euro, per poi rivenderle nell'Opa totalitaria lanciata dalla nuova proprietà giapponese il 25 agosto 2015 anche sul resto del flottante, come d'obbligo in questi casi, realizzando così una plusvalenza di di 360 mila euro. In buona sostanza, a Bepi de' Longhi non è stato contestato di aver utilizzato i dati privilegiati e non di pubblico dominio per una speculazione in prima persona, ma di averli comunicati ad altri soggetti, mettendo così questi ultimi in una condizione di indebito vantaggio rispetto al corretto andamento del mercato. Le indagini si erano chiuse nel marzo 2019 e le Fiamme Gialle avevano anche sequestrato disponibilità finanziare per un valore intorno a 360mila euro.

