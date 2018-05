Inserzioni su giornali e tifo social: «Presidente, grazie di provarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Non c'è dubbio: quando un personaggio come Carlo Callieri, oggi comune Cittadino come si definisce ma con un passato importante come dirigente della Fiat e poi di Confindustria e dunque di un comparto dinamico della società civile italiana, acquista mezza pagina del Corriere della Sera per esprimere «Solidarità e pieno appoggio» al Presidente della Repubblica non si può non cogliere il livello di preoccupazione che serpeggia nella società per il futuro del nostro Paese.Callieri ha fatto emergere pubblicamente un sentimento...