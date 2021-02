LA CAMPAGNA

VENEZIA Mentre continua il balletto sugli acquisti in autonomia, il Veneto è chiamato a fare i conti con i ritardi nelle forniture. Al momento sono state consegnate 349.710 dosi di PfizerBiontech sulle 508.830 previste, 23.900 su 43.600 di Moderna e 44.300 su 90.500 di AstraZeneca. Su questo sfondo, si intrecciano le varie fasi della campagna vaccinale, fra rallentamenti e lamentele: deve ancora essere completata l'immunizzazione dei sanitari di ospedale e territorio, nonché di ospiti e operatori delle case di riposo, ma intanto è partita la prima somministrazione agli ottantenni, sta per cominciare quella ai lavoratori della scuola e viene pianificato pure l'avvio nei servizi essenziali, con priorità al personale penitenziario.

LA SCANSIONE

Secondo l'aggiornamento di ieri sera, sono state iniettate 266.830 dosi e risultano completamente vaccinate 108.407 persone. Va ricordato che la popolazione potenzialmente interessata in Veneto supera quota 4,1 milioni. Ma così è. Da lunedì scatterà la chiamata per insegnanti, bidelli e amministrativi dell'istruzione, a partire dai nidi e dalle materne, per poi salire fino alle università. «A differenza di quanto abbiamo fatto con gli anziani spiega Francesca Russo, direttore regionale della Prevenzione non abbiamo mandato la lettera a casa, ma abbiamo invitato gli interessati a prenotarsi attraverso i sistemi informatici attivati dalle varie aziende sanitarie, come ad esempio l'app ZeroCode». O, nel caso dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, la piattaforma Vogliovaccinarmi, che ha registrato una tale quantità di adesioni da rendere necessario l'inizio dell'operazione già fra domani e domenica. La scansione prevede poi di procedere a vaccinare gli addetti delle carceri. «Alle strutture dei servizi essenziali che dispongono di personale sanitario interno aggiunge Russo chiederemo di utilizzarlo per somministrare le dosi agli altri dipendenti e collaboratori, in modo da accelerare l'attività».

IL BOLLETTINO

Intanto oggi è attesa la nuova valutazione da parte della cabina di regìa. Per il Veneto è praticamente scontata la riconferma della fascia gialla, malgrado il leggero aumento dell'indice Rt a 0,78, dato che i tassi di occupazione dei posti letto sono calati al 10% in Terapia intensiva e al 14% in area non critica. Ieri il doppio bollettino ha segnalato altri 733 contagi e 11 morti, con 137 pazienti intubati (di cui 36 ormai negativizzati) e 1.268 in altri reparti (fra cui 815 positivi).

A.Pe.

