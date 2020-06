LO STUDIO

VENEZIA Inquinamento atmosferico in calo nelle regioni del bacino padano a marzo, nel periodo iniziale di applicazione del lockdown. È quanto emerge dall'analisi Life Prepair sull'andamento della qualità dell'aria nelle settimane di emergenza sanitaria che ha riguardato oltre a Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Coinvolti gli assessori regionali all'Ambiente e per il Veneto Gianpaolo Bottacin che ha voluto sfatare l'immagine di un territorio inquinato: «La riduzione fino al 40% sull'intera pianura padana di alcune emissioni più inquinanti è un risultato significativo - ha detto - gli inquinanti gassosi presi in considerazione come benzene e ossidi di azoto hanno mostrato cali importanti». Ma ha voluto anche sottolineare che il Veneto e tutto il bacino padano hanno «meno Pm10 e ossidi di azoto pro-capite rispetto alla media europea». Precisando inoltre che si aspettano ancora i risultati della ricerca che sta indagando eventuali correlazioni tra inquinamento atmosferico ed epidemia da Covid.

Tornando all'ultima analisi congiunta tra regioni, ha dimostra che i valori di Pm10 registrati dalle stazioni nel mese di marzo sono stati mediamente inferiori rispetto agli anni precedenti, anche se c'è una diminuzione meno marcata rispetto a quella degli inquinanti gassosi. Nel periodo preso in analisi va anche detto che c'è stato un picco di concentrazione di Pm10 registrata a fine mese, causata dal trasporto di masse d'aria ricca di polvere dai deserti dell'area del Caspio. «Questo dimostra quanto le condizioni meteorologiche influenzino la qualità dell'aria» precisa l'assessore veneto Bottacin. Si è inoltre ipotizzato che la diminuzione più contenuta sia dovuta alla presenza di inquinanti come l'ammoniaca derivante dall'agricoltura e dall'allevamento e dall'aumento dei consumi di gas e di legna per il riscaldamento domestico, in condizioni meteorologiche che hanno limitato la dispersione degli inquinanti. Il prossimo rapporto si occuperà della qualità dell'aria nei mesi successivi sempre coinvolti dal blocco totale. (r.ian).

