Inps, vertice per sbloccare lo stallo un commissario traghetterà l'istituto

NOMINEROMA Giancarlo Giorgetti dice che la nomina avverrà «a tempo debito». Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, dice che ormai è solo questione di giorni. Per sbloccare lo stallo potrebbe esserci già oggi un vertice politico al massimo livello in cui decidere la successione all'Inps di Tito Boeri. Una decisione che appare urgente, anche alla luce dell'agitazione che inizia a serpeggiare tra i sindacati. L'Usb, che nell'Istituto di previdenza è la seconda organizzazione dei lavoratori dopo la Cisl, ha annunciato per oggi...