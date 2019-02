Inps, braccio di ferro sul commissario Slitta ancora la nomina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Scade tra poche ore il mandato di Tito Boeri alla guida dell'Inps: entro lunedì il governo deve dare una guida all'istituto di previdenza, per evitare di comprometterne la piena operatività. Perché se da una parte non ci saranno in ogni caso ripercussioni sulle attività ordinarie, quelle che riguardano da vicino gli utenti, è anche vero che ci sono tutta una serie di atti che al momento sono di competenza del presidente e dunque resterebbero bloccati: da eventuali costituzioni in giudizio alla firma di accordi con i...