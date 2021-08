Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «Il fatto di chiedere la fiducia può avere delle conseguenze diverse prima del semestre bianco e dopo il semestre bianco o durante il semestre bianco, ma la diversità è molto sopravvalutata secondo me». Nell'ultima conferenza stampa Mario Draghi ha detto con chiarezza ciò che pensa del semestre bianco. Per lui non cambia nulla e d'altra parte - come ricordato anche di recente dal presidente Sergio Mattarella - il...