LE POLEMICHE

NEW YORK Disinfettante iniettato in vena e raggi ultravioletti sottocutanei per distruggere il coronavirus. Le due bizzarre proposte sono state introdotte da Donald Trump nel corso della conferenza stampa quotidiana dalla Casa Bianca, con la quale il presidente aggiorna i suoi cittadini sullo stato dell'epidemia. Immediato l'allarme della comunità medica e dei produttori di detergenti per la pulizia domestica, tutti terrorizzati all'idea che gli ignari spettatori possano avvelenarsi seguendo le indicazioni presidenziali: «Non fatelo mai».

LO STUDIO

Trump aveva portato sul podio della saletta stampa William Bryan, sottosegretario per la scienza e la tecnologia. Il funzionario aveva appena illustrato il risultato di una ricerca che mostra come il virus, che in condizioni di bassa temperatura e aria secca può vivere fino a 18 ore, sia molto vulnerabile al calore. Le temperature estive e una maggiore concentrazione di umidità accorciano la sopravvivenza fino a due minuti. Bryan aveva anche illustrato l'efficacia dei disinfettanti nell'eliminare il virus. La varechina lo elimina in cinque minuti, e l'alcol etilico in 30 secondi. Il presidente si è entusiasmato all'idea che l'invito a esporsi alla luce del sole possa finalmente mettere a tacere «il solito gruppo che grida per tenere tutti a casa». Ha chiesto a Bryan di consultare i medici per vedere se una terapia di ultravioletti può essere applicata all'interno del corpo, sugli organi colpiti dal Covid 19. Poi ha aggiunto «C'è un modo per iniettare il disinfettante all'interno del corpo, e fare una pulizia? state facendo esperimenti in questa direzione?».

LA TASK FORCE

La coordinatrice della task force Deborah Birx faceva fatica a restare seduta sulla sedia, e abbassava gli occhi per celare l'imbarazzo per quello che aveva appena sentito. Un giornalista dalla sala ha cercato di riportarlo alla ragione: «Signor presidente, i suoi cittadini la guardano in cerca di informazioni utili, non di illazioni». «Io sono il presidente, e tu sei fake news» lo ha zittito Trump. I portavoce della Casa Bianca hanno poi cercato di contraddire l'evidenza: «Le affermazioni sono state ripetute fuori contesto»; ieri mattina lo stesso presidente ha negato il contenuto dei video che già giravano sui siti di tutto il mondo: «I miei erano commenti sarcastici diretti alla stampa».

La giornata era iniziata male per Trump. L'agenzia di controllo sui farmaci aveva emesso un verdetto negativo sull'idrossiclorochina, l'antimalarico che il presidente aveva introdotto due settimane fa come «un farmaco rivoluzionario, che può debellare il virus». Per l'FDA il suo uso è dannoso e potenzialmente mortale, specie se assunto fuori dalle strutture ospedaliere. Stessa conclusione per l'antireumatico Remdesivir, usato in via sperimentale in molti Paesi: uno studio cinese ha mostrato la sua inefficacia.

SCINTILLE

Dietro la figuraccia presidenziale e i fallimenti dei test farmaceutici, nel frattempo va prendendo forza la cordata per indicare la Cina come unica responsabile delle tante disgrazie della pandemia. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha addossato a Pechino la colpa delle sofferenze inflitte al suo paese. Giappone, Europa e Usa hanno annunciato piani per incoraggiare il ritiro delle proprie aziende che producono in Cina. Il governo cinese ha risposto eliminando gli incentivi a favore di chi acquista le auto elettriche della californiana Tesla.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA