LA CAMPAGNAVENEZIA Fra oggi e domani il Veneto arriverà a somministrare 2,5 milioni di dosi. Secondo il rapporto della struttura commissariale nazionale, ieri pomeriggio il conto è salito a 2.454.770 (614.243 in Friuli Venezia Giulia), anche se c'è un po' di preoccupazione per il ritmo della campagna vaccinale, dato che questa settimana non si sono viste forniture di AstraZeneca e per la prossima sono attese fiale per 127.000 iniezioni dei...