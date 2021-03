LA TRAGEDIA

Ha travolto e ucciso il papà, dopo essersi messo al volante della vettura di famiglia. A sedici anni voleva provare a spostare la vettura. Ha avviato il motore e ha inserito accidentalmente la retromarcia. Poi la partenza a scatto con la macchina, una monovolume della Renault, che è balzata all'indietro prendendo velocità, proprio dove c'era il padre del ragazzino alla guida. L'uomo ha cercato di intervenire, ma non è riuscito a bloccare l'auto. Il colpo è stato tremendo. La vittima è stata schiacciata contro un muro ed è morta sul colpo.

Arriva da Marina di Pulsano, località turistica ad una trentina di chilometri di Taranto, una storia intrisa di dolore, imprudenza e tragica fatalità. Proprio in questo lembo di Puglia baciato dal mare e dal sole, praticamente per tutto l'anno, venerdì la famigliola stava trascorrendo alcune ore di assoluta normalità. La mamma nella cucina della villetta a preparare il pranzo, il papà, operaio tarantino di 48 anni, impiegato nella grande acciaieria ex Ilva, ora ArcelorMittal, impegnato all'esterno con il figlio, in alcuni interventi di manutenzione di quella casetta incassata in un vicolo a poche centinaia di metri dalla spiaggia.

LA DINAMICA

La tragedia si è materializzata all'improvviso, quando la quiete è stata lacerata dall'urlo di dolore della vittima. L'operaio era all'esterno della casa e stava spazzando il viottolo, vicino al muretto di cinta della villetta. A poca distanza c'era anche la sua vettura. Il figlio 16enne è salito a bordo. Ha avviato la macchina e inserito, forse in maniera involontaria, la retromarcia. In una frazione di secondo la monovolume ha fatto un balzo all'indietro. Il papà si è reso conto di quella manovra ed ha tentato di infilare un braccio nell'abitacolo. Forse un tentativo disperato di spegnare il motore che purtroppo si è rivelato vano.

La macchina ha continuato la sua corsa e lo ha schiacciato tra la fiancata e il muretto, che è anche crollato parzialmente. L'uomo ha avuto solo il tempo di urlare. Per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo violento quel colpo che, infatti, lo ha stroncato sul colpo. Inutili, quindi i tentativi di soccorrerlo da parte dei familiari, distrutti dalla disperazione e il senso di impotenza dinanzi all'assurda disgrazia. Lacrime e dolore che sono stati raccolti dai carabinieri della stazione di Pulsano e della compagnia di Manduria, giunti subito sul posto insieme ai sanitari del 118. L'équipe di pronto intervento non ha potuto fare altro che constatare la morte sul colpo dello sfortunato operaio tarantino.

IL RAGAZZO IN LACRIME

Per ricostruire la dinamica non sono stati necessari particolari rilievi. I militari, guidati sul luogo dal maggiore Sergio Riccardi, comandante della compagnia di Manduria, hanno acquisito il racconto del ragazzo. Tra i singhiozzi, il sedicenne ha spiegato quanto accaduto e la fatalità che è costata la vita al suo papà. Decisiva per l'attività investigativa, peraltro, potrebbero rivelarsi una telecamera di sicurezza piazzata da un privato proprio in quella strada. I militari, infatti, hanno acquisito le immagini della tragedia catturate dall'obiettivo. Una sequenza parziale dalla quale si intuisce l'estremo tentativo della vittima di infilare un braccio nell'abitacolo, prima di restare intrappolato tra la fiancata della vettura e il muro di cinta.

Un primissimo rapporto è stato subito inviato dai carabinieri al procuratore minorile Antonella Montanaro e al suo sostituto Stefania Ferreri Caputi, pm di turno al momento della disgrazia. Da valutare, ovviamente, la posizione del minorenne sul cui capo aleggia l'ipotesi di omicidio colposo.

Mario Diliberto

