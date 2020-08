LA TRAGEDIA

CORTINA D'AMPEZZO Una barriera sotto la cascata per consentire le ricerche del turista romano inghiottito venerdì scorso dall'acqua. Sarà una vasca d'acciaio ad assorbire parte della forza dell'acqua, che precipita da una cinquantina di metri: in questo modo verrà ridotta la turbolenza nella pozza sottostante e i sub si potranno immergere. Perché i soccorritori, a una settimana dalla scomparsa di Alfonso Maria Lostia, non hanno dubbi: il corpo si trova lì sotto, imprigionato tra le rocce.

La decisione di adottare questo accorgimento con la posa di un grande contenitore di metallo è stata presa da parte del gruppo di lavoro coordinato dall'ingegner Fabio Calore, del comando di Belluno dei Vigili del fuoco. Ieri ci sono stati altri sopralluoghi lungo il rio che scende dalla Val di Fanes, a nord di Cortina, nel territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Vi hanno partecipato i tecnici del Genio civile, Vigili del fuoco, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, oltre ad alcuni professionisti, esperti di idraulica, con ditte specializzate del settore. «La ricognizione è iniziata alle 10.30 spiega l'ingegner Calore anche con il sorvolo dell'elicottero dei Vigili del fuoco per capire la fattibilità dell'ipotesi di spostare il corso dell'acqua. Ma questa soluzione si è rivelata troppo impattante e anche onerosa. Per valutare questo intervento abbiamo consultato anche il professor Luigi D'Alpaos, un luminare dell'idrogeologia».

TURBOLENZE

Si è quindi individuata la soluzione di realizzare un dissipatore semisommerso, da mettere ai piedi della cascata. Si tratta di una vasca della capienza di sei metri cubi, che dovrà disperdere l'energia dell'acqua, per rilasciarla poi nell'alveo, oltre la pozza in cui si ritiene ci possa essere il corpo dell'uomo scomparso. In questo modo ci saranno meno turbolenze e i sommozzatori potranno lavorare senza dover lottare contro le forti correnti e la torbidità, in condizioni di maggiore sicurezza. Il manufatto sarà costruito in acciaio. Verrà pure chiuso l'accesso all'area della cascata, per tenere lontani i turisti, i curiosi che in questi giorni hanno continuato a recarsi sul posto, per osservare le ricerche e scattare fotografie. «Ci vorranno un paio di giorni per preparare la sede dove collocare la vasca e quindi un altro giorno per posizionarla e ancorarla: crediamo di poter ultimare l'opera per il fine settimana».

Inizialmente era stata prospettata la possibilità di deviare il corso del torrente Fanes, ma l'ipotesi si è rivelata impraticabile sotto il profilo ambientale che economico, e avrebbe richiesto tempi troppo lunghi, come conferma Flavio Lancedelli, presidente delle Regole e del Parco d'Ampezzo: «Era stata ventilata anche la possibilità dello spostamento del torrente, ma sarebbe stato necessario un intervento complesso, da eseguire molto a monte della cascata, incerto nei risultati e oneroso nell'esecuzione, con la necessità di impiegare grossi escavatori o esplosivo. È stata quindi scartata questa ipotesi, per oggettive difficoltà».

LA RICOGNIZIONE

La ricognizione definitiva nell'alveo dell'impetuoso rio Fanes, ieri si è conclusa nel primo pomeriggio, dopo sopralluoghi sia in elicottero che a piedi, sino alla decisione finale. Si spera così di dare finalmente soluzione a una vicenda drammatica, che si trascina da una settimana. Venerdì 14, vigilia di Ferragosto, il turista romano di 38 anni, in vacanza a Cortina con la moglie, è stato visto precipitare nella profonda forra del rio Fanes, dalla cengia di roccia della ferrata Giovanni Barbara, per inabissarsi nella pozza d'acqua alla base. Le ricerche sono iniziate subito, con l'intervento dei volontari del soccorso alpino e degli uomini della Finanza e dei Carabinieri. Dal torrente, a valle della cascata, sono stati recuperati soltanto una scarpa e un gilet dell'uomo. Sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma l'acqua tumultuosa, che precipita da un'altezza di una cinquantina di metri, ha impedito di individuare il corpo. Non è giovato neppure l'utilizzo di una videocamera subacquea, collegata a un monitor esterno: la corrente impedisce ogni visione. In questi giorni è stato costantemente controllato il rio Fanes, nel tratto sottostante la cascata, sino alla confluenza nel Boite; sono state posate reti di contenimento; c'è stata l'osservazione notturna, con il corso d'acqua illuminato dai fari, ma dell'uomo non si sono trovate altre tracce.

Marco Dibona

