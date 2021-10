Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLONDRA Domani scenderà in strada l'esercito contro la crisi del carburante che continua a mettere in ginocchio il Regno Unito. Se in Scozia la situazione sembra migliorare, Londra e il sud est dell'Inghilterra continuano a essere le zone più colpite, con code chilometriche ai distributori che puntualmente si ritrovano a secco e sono costretti a chiudere. Non che nel nord ovest la prospettiva sia più rosea: a Manchester l'autista di...