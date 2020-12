IL NODO

VENEZIA Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati ingaggiati, con varie formule contrattuali, 2.954 sanitari in Veneto: 1.182 sono medici, il resto è costituito da infermieri, operatori sociosanitari, assistenti e varie figure. Nel frattempo, però, altri 4.213 candidati hanno rifiutato un incarico in libera professione: «Prevalentemente perché non volevano essere assegnati ai reparti Covid, ma anche per la difficoltà a spostarsi da altre regioni e per ripensamenti dovuti a motivi personali o familiari», riferisce Patrizia Simionato, direttore generale di Azienda Zero, regista delle procedure di reperimento dei lavoratori per conto delle Ulss. Ecco dunque un altro nodo del groviglio normativo, burocratico e finanziario attorno a cui si è avviluppata la carenza di personale.

L'IMBUTO FORMATIVO

Il problema principale è costituito dall'imbuto formativo in cui si trovano bloccati migliaia di giovani medici, che in tutta Italia non riescono a entrare nelle scuole di specializzazione per la cronica carenza di posti. Quest'anno le borse sono state aumentate a 14.455 (di cui 90 pagate dal Veneto), ma erano circa 23.000 (fra i quali 2.245 a Nordest) i partecipanti al concorso del 22 settembre bandito dal ministero dell'Università, la cui graduatoria peraltro è tuttora bloccata da ricorsi e appelli, malgrado la presa di servizio sia prevista per il 30 dicembre. La legge vieta alle Ulss di assumere i laureati e abilitati che non siano specializzati o specializzandi: questi al massimo possono lavorare con partita Iva o come co.co.co, ma così non rientrano nemmeno nelle quote concorsuali riservate ai dipendenti del servizio sanitario nazionale, per cui continuano a rimanere imbottigliati nel precariato mentre le corsie restano sguarnite di specialisti. Non è un caso che quasi metà del personale ingaggiato dal Veneto durante l'epidemia, cioè 1.329 sanitari delle varie categorie, abbia contratti libero-professionali, a fronte di 1.233 assunzioni a tempo indeterminato e altre 392 a termine. «In tutto 2.954 figure sottolinea il dg Simionato aggiuntive rispetto alla dotazione organica. Abbiamo cercato di reperirle in maniera veloce e snella, potendo contare su finanziamenti ministeriali che non sono sottoposti agli abituali limiti di spesa».

L'APPELLO

Come detto, però, altre 4.213 risposte alle manifestazioni di interesse per incarichi di collaborazione non sono andate a buon fine. «Prevalentemente perché i professionisti, una volta interpellati, chiedevano di essere assegnati all'area non Covid: ma queste sono misure straordinarie pensate proprio per fronteggiare l'emergenza», ribadisce la numero uno di Azienda Zero, lanciando un appello: «Quotidianamente vengono pubblicati gli avvisi di ricerca e le candidature sono trasmesse alle Ulss. Quindi chi è disponibile, si faccia avanti».

I CONCORSI

Nel frattempo continua l'attività ordinaria di reperimento delle risorse umane attraverso i concorsi. Malgrado la sospensione dell'attività di selezione per il rischio di contagio dal 13 marzo al 7 giugno, nel 2020 ne sono stati espletati 59 per la dirigenza (cioè medici soprattutto, ma anche biologi e amministrativi) e 12 per il comparto. Ancora una volta, tuttavia, la mancata programmazione universitaria si riflette sui risultati relativi ai camici bianchi. «Per esempio spiega Simionato mancano medici di Emergenza-urgenza in Pronto soccorso. In giugno, a fronte di 128 posti a bando, sono pervenute 79 domande e sono entrati in graduatoria 39 candidati, di cui 14 specialisti e 25 specializzandi. In dicembre, davanti a 107 posti, abbiamo avuto 14 specialisti e 38 specializzandi». È andata meglio con Anestesia e rianimazione: 40 specialisti e 99 specializzandi per 133 posti, più 31 domande pervenute per un nuovo avviso pubblico.

Quanto al comparto, 140 assistenti sanitari hanno risposto alla manifestazione d'interesse, che ora sarà emanata pure per gli oss. Inoltre entro il 30 dicembre dovrebbero concludersi le procedure concorsuali per la stabilizzazione di 190 infermieri, a cui si erano iscritti in 5.248, dei quali circa metà aveva partecipato alla prova scritta. Un altro bando, ora in pubblicazione, coinvolgerà invece i neo-laureati di Padova e Verona: «In questo modo renderemo disponibile una graduatoria per tre anni, un serbatoio di infermieri a cui le Ulss potranno attingere per garantire la sostituzione di quelli che man mano andranno in pensione, in maternità o in malattia». Da tempo i sindacati chiedono alla Regione di assumere gli infermieri pure per le case di riposo, che si trovano in grave difficoltà nel reclutamento, anche perché i contratti della sanità pubblica sono considerati migliori di quelli delle Rsa. «Ma sia le Ipab che le strutture private replica Simionato sono persone giuridiche distinte dalle Ulss. Cerchiamo di collaborare, mettendo a disposizione i nostri elenchi, ma poi l'assunzione spetta a loro».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA