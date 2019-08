Informativa in consiglio dei ministri sul cda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Manca ancora il decreto di nomina presidenziale, ma ieri in Consiglio dei ministri si è fatto un piccolo passo avanti per la designazione dei Cda di Inps e Inail. Con un'informativa ai colleghi il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha comunicato i nomi sui quali Lega e Cinquestelle hanno trovato un accordo il mese scorso: accanto al presidente Pasquale Tridico entrano nel board di via Ciro il Grande Adriano Morrone come vicepresidente, Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, il dirigente del Mef...