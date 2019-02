Inferno nella nebbia, un morto e 35 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEVERONA Una vittima, 35 feriti, dei quali sei in gravi condizioni. Circa 80 veicoli coinvolti tra auto, furgoni e Tir. L'autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 15 per permettere i soccorsi. Sono i numeri che danno la dimensione della giornata d'inferno vissuta ieri sulla A22 del Brennero, tra Verona Sud e Carpi di Modena. Tutto a causa di una serie di banchi di nebbia. E della velocità di chi ha affrontato quel tratto di strada. La vittima è un uomo di Parma, Dino Ghezzi, 69 anni, falciato appena uscito dal...