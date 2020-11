L'ALLARME

VENEZIA Preoccupa la situazione dei contagi nelle case di riposo del Veneto, non tanto tra gli anziani, quanto tra il personale. Perché se medici, infermieri e Oss, cioè gli operatori sociosanitari, si infettano, devono come minimo stare a casa in quarantena e nelle strutture non c'è più nessuno che si dedichi agli anziani. Soluzioni? Farsi prestare personale dagli ospedali delle Ulss, ma anche dalle cliniche private, oltre a coinvolgere la cooperazione sociale. È quanto ha affermato l'assessore alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin, nel corso del consueto punto stampa dall'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera.

I NUMERI

I dati sono cominciano a essere preoccupanti. Nelle 334 case di riposo del Veneto ci sono 30.408 anziani ospiti. Di questi 1.048 sono positivi al Covid e altri 72 sono ricoverati, per una percentuale pari al 3.4%. L'aspetto positivo - ha sottolineato l'assessore Lanzarin - è che rispetto alla prima ondata, stavolta «la maggior parte degli anziani positivi non ha sintomi». Le aree più critiche sono quelle dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 8 Berica, dove la percentuale di ospiti con Covid sul totale degli anziani è rispettivamente del 5,6% e del 5,1%. L'ultimo monitoraggio fornito dall'assessore mostra anche la mortalità nelle case di riposo: dall'inizio della pandemia, in nove mesi, sono deceduti 1.120 ospiti con Covid.

IL PERSONALE

Per quanto riguarda gli organici delle case di riposo, su 30.345 addetti i positivi sono 572, pari all'1,9%. Le punte maggiori all'Ulss 3 Serenissima (104 addetti positivi su 3.551, 2,9%) e all'Ulss 2 Marca Trevigiana (134 operatori positivi su 5.472, 2,4%). L'isola felice è l'Ulss 4 Veneto Orientale dove su 889 operatori non ce n'è uno positivo al coronavirus.

«Il virus circola - ha detto l'assessore alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto - ma il problema oggi riguarda gli operatori». Soluzioni? «Con i direttori generali delle Ulss ci siamo raccomandati perché vengano fatti con puntualità gli screening: ogni 8 giorni per gli operatori, ogni 20 giorni per gli ospiti. Per quanto riguarda la carenza di personale, non resta che spostare qualcuno dagli ospedali, chiedere la collaborazione delle strutture private. Ma in alcune realtà private la situazione è difficile: al Don Calabria di Negrar 75 persone, tutte positive, sono a casa».

L'OPPOSIZIONE

Sulla carenza di personale ieri sono intervenuti i consiglieri regionali del Partito Democratico, Francesca Zottis, Jonatan Montanariello e Anna Maria Bigon: «Il personale sanitario è sotto stress - hanno detto - e servono assolutamente nuove assunzioni, dobbiamo scongiurare che si ripeta la situazione della scorsa primavera, per evitare che collassi l'intero sistema Già adesso la situazione nel Veneziano è preoccupante, visti i nuovi focolai nelle case di riposo, i contagi scoperti nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Chioggia e l'incremento dei lavoratori positivi e in isolamento domiciliare. Il boom di domande per il concorso da infermieri di Azienda Zero è un segnale che va colto, si trovino le risorse per incrementare sul serio le piante organiche, 190 posti in più non bastano».

Intanto, la Cisl oggi presenterà un rapporto sui numeri delle carenze di infermieri e operatori sociosanitari.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA