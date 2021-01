LO SCHIANTO

ROMA Era decollato da quattro minuti quando i radar lo hanno perso: un Boeing 737-500 della Sriwijaya Air in viaggio da Giacarta a Pontianak, con 62 persone a bordo, è precipitato in mare. I resti umani e i rottami sono stati individuati dopo la tragedia, così come ha riferito il capitano della guardia indonesiana. La conferma è arrivata anche dal governo, mentre un pescatore che si trovava nell'area di mare al largo della Capitale, ha raccontato di aver visto l'aereo schiantarsi dopo una picchiata.

I TEMPI

Cosa sia successo è impossibile ancora stabilirlo, ma le informazioni rilasciate dal sito FlightRadar24 mostrano il velivolo in difficoltà. Nel tracciato si vede che perde quota in quattro minuti dopo il decollo, precipitando di 10 mila piedi in meno di un minuto. Il pilota non ha avuto il tempo per lanciare l'Sos: l'ultimo contatto con la torre di controllo è stato per chiedere l'autorizzazione a salire alla quota di 8.839 metri. Poi, più niente. Fino a quando le autorità aeroportuali hanno lanciato l'allarme dopo aver perso il contatto sui radar e sono partite le attività di ricerca e soccorso. Budi Karya Sumadi, ministro dei Trasporti, ha spiegato che il volo SJ182 era partito con un'ora di ritardo. La Marina ha determinato le coordinate del punto di inabissamento dell'aereo e le ha diffuse a tutte le navi che si trovano nella zona.

A bordo c'erano 56 passeggeri, tra cui nove bambini, un neonato, e sei membri dell'equipaggio. Il volo doveva durare 90 minuti, ma dopo appena 4 minuti se ne sono perse le tracce. Secondo l'agenzia Xinhua, il capitano della guardia costiera, Eko Surya Hadi, ha dichiarato: «Abbiamo individuato parti di corpi, giubbotti di salvataggio e rottami dell'aereo». Sulle tv locali si vedono le immagini di disperazione dei parenti e degli amici che sono raccolti in preghiera e aspettano di sapere perché tutto questo sia successo. «Siamo a conoscenza dei resoconti dei media da Giakarta ha dichiarato una portavoce della Boeing e stiamo lavorando per raccogliere maggiori informazioni monitorando attentamente la situazione».

La tragedia, però, non è la prima nella zona: il 29 ottobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 operato da Lion Air era scomparso nelle acque del Mar di Giava pochi minuti dopo il decollo. I morti erano stati 189. Due giorni fa, Boeing ha patteggiato 2,5 miliardi di dollari per chiudere l'inchiesta penale che era stata avviata negli Stati Uniti per questo incidente e per quello accaduto a uno stesso modello in uso all'Ethiopian Airlines che aveva provocato il 10 marzo 2019 altri 157 morti.

Cristiana Mangani

