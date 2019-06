Indietro tutta, il nuovo mantra 5Stelle: rinunciare alle bandiere per sopravvivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA METAMORFOSIROMA Indietro tutta, la leggendaria trasmissione di Arbore era molto più divertente del programma messo in scena ora da Luigi Di Maio con Salvini plaudente in prima fila, anzi come regista occulto e soddisfatto. «Che cos'è l'uomo senza il cacao? E' come il bersagliere senza il bersaglio, è come Gassman senza il gas, è come il Peloponneso senza il pelo, è come il colonnello senza la colonna», diceva lo strepitoso Nino Frassica in quello show. E non c'è partita con l'Indietro tutta a 5 stelle. Che qualcuno potrebbe anche...