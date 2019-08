CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDIANon si ferma la protesta nel Kashmir indiano dopo la decisione di New Delhi di revocare lo statuto speciale della regione e c'è la prima vittima: è un giovane manifestante morto durante gli scontri con la polizia a Srinagar, capitale del Jammu e Kashmir, mentre almeno altri sei sono ricoverati in ospedale, alcuni con ferite d'arma da fuoco. Il ragazzo, che fuggiva inseguito dagli agenti, è saltato in un fiume ed è annegato. Oltre cento attivisti kashmiri ed esponenti politici sono stati arrestati mentre la valle è isolata dal resto...