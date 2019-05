India, dopo 38 giorni di urne Modi vicino alla riconferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCinquecentoquarantatré seggi, trentotto giorni e novecento milioni di votanti. Ieri in India si sono concluse le elezioni più grandi della storia della democrazia mondiale. Dall'11 aprile scorso gli indiani residenti in 29 diversi stati e nei 7 territori dell'Unione, sono stati chiamati alle urne seguendo un calendario diviso in 7 fasi per rinnovare la Lokh Saba, la camera bassa del Parlamento, e scegliere il nuovo primo ministro. Una maratona elettorale che ha bisogno di ancora qualche giorno per definire chi tra i due principali...