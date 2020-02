Ministro Roberto Gualtieri, quanto sarà rilevante l'impatto del Coronavirus sulla nostra economia?

«È evidente che il Coronavirus avrà un impatto negativo sulla crescita».

Si può stimare?

«Non ancora, molto dipenderà dallo sviluppo dell'epidemia e naturalmente dalle misure che sapremo mettere in campo. Ho già chiesto al G20 la predisposizione di un quadro comune di misure coordinate di sostegno all'economia».

Tuttavia il Coronavirus, si inserisce in uno quadro già complicato per la nostra economia: non c'è il pericolo che il virus spinga l'Italia in recessione? C'è chi stima un impatto pari a 1 punto di Pil.

«Nessuno oggi è in grado di dare una stima. Siamo consapevoli, come governo di aver preso un Paese fermo nel 2019, che nell'ultimo trimestre ha risentito di un andamento negativo nel manifatturiero. Ma nell'ultima legge di Bilancio abbiamo introdotto misure significative per sostenere la crescita. Immaginate cosa sarebbe successo ora se non avessimo evitato l'aumento dell'Iva. Abbiamo aumentato gli investimenti pubblici e privati, abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di italiani».

Questo è quello che avete fatto, certo, ma il Coronavirus cambia il quadro. Confindustria, le piccole imprese, le aziende turistiche. Tutti chiedono interventi urgenti.

«Ne siamo consapevoli. Stiamo predisponendo misure sia per sostenere i territori più colpiti, sia per dare una spinta all'economia».

Per ora avete congelato il versamento delle tasse nella zona rossa per un mese.

«È stato un primo intervento che potrà ulteriormente essere prorogato. Sono in preparazione due decreti legge con nuove misure».

Quali?

«Verranno sospesi i contributi previdenziali, i versamenti per la rottamazione delle cartelle, ci sarà un rinvio degli adempimenti fiscali anche per i clienti dei professionisti che sono nella zona rossa. Un pacchetto di proroghe per dare un sollievo immediato».

E poi?

«Ci sarà un aiuto alla liquidità delle imprese attraverso un potenziamento del fondo di garanzia».

Di quanto?

«Stanzieremo 50 milioni aggiuntivi per il fondo di garanzia, 350 milioni per il sostegno alle esportazioni e poi nei due decreti, che chiuderemo in pochi giorni, ci saranno misure significative di sostegno e ristoro ai territori e alle persone coinvolte».

Come il Giappone che ha dato 1.300 euro a persona?

«Sì, ma non voglio dare cifre ancora. Daremo un aiuto ai settori direttamente toccati dalle misure restrittive nella zona rossa, ma anche a tutti i comparti che hanno subito un impatto significativo, a partire da quello del turismo».

Anche fuori dalla zona rossa?

«Certo, per il turismo ci saranno misure di carattere generale. Inoltre ci sarà un'estensione e un finanziamento della Cassa integrazione molto significativo. Inoltre stiamo lavorando a misure più generali di rilancio dell'economia per accelerare gli investimenti delle imprese in infrastrutture».

Tutto questo come verrà finanziato? Vi appellerete alla clausola di flessibilità per gli eventi eccezionali?

«Voglio precisare una cosa»

Prego.

«La finanza pubblica italiana è in un buona salute, disponiamo di qualche margine di intervento»

Detto questo?

«Detto questo il patto di stabilità prevede l'adattamento al ciclo economico e criteri specifici di flessibilità».

L'opposizione accusa il governo di aver sottovalutato il fenomeno e adesso di essere corso ai ripari creando allarmismo.

«Anche oggi l'Oms ha riconosciuto l'efficacia e la qualità delle misure del governo che hanno come priorità la salvaguardia dei cittadini. Sono state adottate misure rigorose e di massima cautela per arginare il focolaio. È importante allo stesso tempo che si rafforzi la coerenza tra le misure a livello nazionali e territoriali per avere coerenza e unitarietà delle misure per contenere il virus».

L'allarmismo è ingiustificato?

«Serve massimo rigore per il contenimento del virus. Allo stesso tempo bisogna trasmettere un messaggio di fiducia: l'Italia deve continuare a vivere. La stragrande maggioranza dei contagi sono concentrati nei due cluster, gli altri sono tracciati in quarantena. Bisogna ricordare che il 95% delle persone guarisce senza cure o con cure lievi».

Il suo stile di vita è cambiato?

«Da quando mi hanno chiamato a settembre lavoro dalla mattina alla sera, io mi vaccino sempre: un modo anche per non aggravare il servizio sanitario nazionale».

In queste ore c'è chi, come la Lega, propone un governo di emergenza nazionale: è d'accordo?

«Nei Paesi normali non si cambiano i governi quando ci sono le emergenze, ma maggioranza e opposizione collaborano per affrontarle. Non rispondo alla propaganda politica».

Questa emergenza le sta sottraendo tempo alla sfida di domenica, visto che corre alla Camera nel collegio di Roma1?

«Mi sto concentrando sull'attiv

ità di governo, fortunatemente c'è una forte spinta del mondo del centrosinistra e del mondo civico che stanno facendo la campagna elettorale per me».

La preoccupa in questo caso più l'affluenza che l'influenza?

«È fisiologico che nelle elezioni suppletive il tasso sia più basso, ma auspico che i romani partecipino».

La sua candidatura, visto che è ministro dell'Economia, potrebbe mettere finalmente al centro la questione romana da sempre tralasciata anche forse con delle resistenze culturali a sinistra?

«Non c'è dubbio nel largo fronte di forze che mi hanno chiesto di candidarmi ci sia l'esigenza di rimettere Roma al centro. Il tema della Capitale come risorse, governance e centralità è stato espunto dalle scelte pubbliche. L'Italia ha bisogno di una forte Capitale, va invertita la tendenza al declino. Contribuirò a mettere al centro Roma nelle scelte politiche e nel dibattito del governo».

Qual è la sua agenda per Roma?

«C'è un tema di risorse, Roma dispone per il proprio ruolo di circa 530 milioni. Troppo poco rispetto alla funzione e alla potenzialità di sviluppo della città. Roma avrà già più risorse con il passaggio degli enti locali dalla spesa storica a quella standard: 30 milioni all'anno che a regime saranno 200 milioni in più».

Nel progetto Boccia non c'è, esattamente come non c'era nell'autonomia modello Lega, un rafforzamento del ruolo di Roma come elemento di sintesi e di cucitura del Paese?

«Giustamente Boccia ha messo al centro i livelli essenziali delle prestazioni per evitare una semplice ridistribuzione delle risorse. Premesso che l'autonomia differenziata va fatta in questo modo, bisogna intervenire sul modello istituzionale di Roma».

Si rischia sempre un processo per sottrazione.

«Il processo per sottrazione mi troverà sempre contrario. Roma deve essere il volano per una strategia del Paese».

Andrea Bassi

Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA