VENEZIA È quasi ultimata in Veneto l'attività di pagamento dell'indennità di 600 euro per liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, nonché addetti del turismo, dell'agricoltura e dello spettacolo. Ad annunciarlo è la direzione regionale dell'Inps. Le domande presentate sono complessivamente 320.489, di cui 197.788 sono già state messe in liquidazione, mentre per altre 46.260 è in corso la verifica dell'Iban.

Al momento, dunque, sono state vagliate 244.648 pratiche, pari al 76% del totale. Guardando alle province, il maggior numero di richieste riguarda Verona con 67.202 (di cui 50.435 pagate), seguita da Padova con 59.724 (46.880), Venezia con 59.532 (41.725), Treviso con 53.464 (41.441), Vicenza con 50.502 (40.125), Rovigo con 17.507 (13.827) e Belluno con 12.558 (10.145).

Sono invece 14.706 in Veneto le istanze di accesso alla cassa integrazione ordinaria. Finora ne sono state esaminate 5.061, cioè il 34,4%. «Considerato che tecnicamente è possibile lavorarle solo da giovedì scorso rileva l'Inps è un dato incoraggiante perché ottenuto in pochi giorni e frutto dell'impegno dei dipendenti durante le festività pasquali». La sede di Treviso ne ha autorizzate oltre 3.000 e quella di Belluno 580. Se l'azienda ha optato per il pagamento diretto all'Istituto, anziché il meccanismo anticipo-conguaglio, la liquidazione scatta dopo l'invio del modello da parte dell'impresa o dell'intermediario.

