INCUBO FINITO

BELLUNO «Nell'ultimo mese abbiamo visto i numeri dei positivi scendere giorno dopo giorno e oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo». È la fine di un incubo per gli abitanti di Santo Stefano di Cadore, piccolo comune bellunese incastonato tra le Alpi e le Dolomiti, che nell'ottobre scorso è stato l'epicentro del primo focolaio veneto della seconda ondata. Il sindaco Oscar Meneghetti racconta che c'è stato un momento in cui «i contagi erano talmente tanti che non capivamo da dove provenissero». A novembre il picco massimo, con oltre 100 positivi, in un paese che conta 2.400 anime. Attualmente, a distanza di 4 mesi dai primi contagi che hanno innescato la seconda ondata, ci sono 5 persone in isolamento e 1 solo positivo. Santo Stefano di Cadore è un paese fantasma. Impianti da sci, ristoranti, bar, alberghi: è tutto chiuso. Le strade sono deserte. Le luci spente. E i cittadini preferiscono rimanere a casa. Nonostante la fine dell'emergenza sanitaria il comune è quasi covid free la paura di uscire e rivivere gli ultimi mesi è ancora palpabile.

STAGIONE INEDITA

«Il paese è piccolissimo - quasi si giustificano i residenti - nessuno va a prendersi il caffè, se lo bevono direttamente a casa, le distanze sono troppo brevi». Inoltre mancano i turisti. E come biasimarli? Di neve ne ha fatta fin troppa, quasi 3 metri, ma per alcuni «la stagione invernale è già morta». Ma come mai il focolaio è scoppiato proprio in Comelico? «Ancora non lo sappiamo chiarisce il sindaco di Santo Stefano di Cadore Nel primo periodo era andata bene, ma da ottobre abbiamo cominciato ad avere numeri preoccupanti dovuti sicuramente ai turisti ma anche a quei cittadini che lavorano fuori comune». In poco tempo la macchia dei positivi si è allargata a tutta l'area del Comelico-Cadore-Ampezzano. Tanto da spingere alcuni sindaci a diramare, in anticipo, alcune restrizioni per il contenimento del virus. Mentre l'Usl 1 Dolomiti ha effettuato una prima indagine anche su soggetti asintomatici. Il parroco del paese racconta che «la chiesa è rimasta sempre aperta, abbiamo celebrato tutte le funzioni a parte la processione della prima domenica di ottobre». Insomma, all'apparenza nessun cambiamento, nonostante il momento di grande sofferenza: «Certo, abbiamo adottato alcuni accorgimenti necessari e imposto il distanziamento ma la nostra chiesa è grande. In alcune occasioni, forse, è rimasta fuori qualche persona ma è capitato poche volte».

LA TORMENTA

Una settimana fa il paese è stato sommerso da quasi 3 metri di coltre bianca. «Ci siamo riempiti di militari e volontari della Protezione civile» esclama una delle sorelle Buzzo che gestisce l'albergo Centrale poco distante dalla chiesa. E confida: «Lavoravano 12 ore al giorno, con temperature sotto lo zero di una decina di gradi, e ammetto di aver trasgredito: li ho fatti entrare per poter usufruire del bagno e per dar loro qualcosa di caldo da bere». Durante i mesi di ottobre e novembre l'albergo ha ricevuto chiamate da Milano, da Napoli, perfino da Londra. Clienti affezionati e desiderosi di capire cosa stesse succedendo in Comelico. Adesso l'emergenza è passata, ma è rimasta la desolazione: «Il paese, coi locali chiusi, sembra morto. Non ci conviene aprire perché i confini con le altre regioni sono ancora chiusi. Quanto ai ristori: mai visti. La situazione è tragica». La speranza dei cittadini di Santo Stefano di Cadore (e non solo) è di tornare in fascia gialla. «Siamo allo stremo aggiunge il sindaco Meneghetti C'è gente in cassa integrazione che non ha ricevuto nulla».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA