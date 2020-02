IL FOCUS

ROMA Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale spiega perché la riforma della prescrizione, voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, non sia la ricetta per superare le disfunzioni del sistema Giustizia ma, al contrario, appesantisca ancora di più una macchina mal funzionante. Non solo: i profili di incostituzionalità, già paventati, sono più d'uno.

La riforma, spiega Mirabelli, violerebbe il principio della Carta che prevede la giusta durata del processo, in quanto gli imputati rischiano di rimanere tali a vita. E non rispetterebbe il dettato dell'articolo 27, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione e non alla punizione. Un rinvio sine die dell'esecuzione della pena, al contrario, potrebbe vedere in prigione una persona mutata rispetto a quella che ha commesso il delitto anche venti anni prima, circostanza che conferirebbe alla condanna un mero intento punitivo.

Con l'abolizione della prescrizione, inoltre, lo Stato prenderebbe atto della propria incapacità di celebrare i processi in tempi brevi, gravando i cittadini di un problema che non riesce a risolvere riformando se stesso. Una misura migliore, per sgravare, gli uffici giudiziari, oltre a una migliore organizzazione, potrebbe essere quella di prevedere un'amnistia mirata per i reati minori. Ecco, una per una le risposte di Mirabelli ai quesiti-chiave.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA