TREVISO Arriva la stretta natalizia in provincia di Treviso. In particolare nella zona di Asolo, dove l'Ulss 2 Marca Trevigiana ha chiesto ai sindaci di imporre l'uso delle mascherine all'aperto e di sospendere gli eventi pubblici legati alle festività. «Visto il problema del continuo incremento della trasmissione del virus nel distretto di Asolo, chiedo di attivare alcune misure preventive per arginare questa diffusione», scrive il direttore generale Francesco Benazzi ai 29 primi cittadini dell'area. In questo territorio, infatti, l'incidenza è arrivata a 632 casi ogni centomila abitanti, vale a dire il 35% in più rispetto alla media provinciale, attestata sui 468. «Non avevamo mai visto un livello del genere», dice lo stesso Benazzi, tant'è vero che nello scorso anno scolastico i plessi erano stati chiusi al superamento di quota 250. Coinvolti sono anche centri come Castelfranco Veneto e Montebelluna. Annuncia Annalisa Rampin, presidente del comitato dei sindaci dell'ex Ulss 8: « Il discorso delle mascherine obbligatorie è stato accolto da tutti: nelle prossime 24 ore verranno firmate le ordinanze. Per quanto riguarda le manifestazioni, invece, ogni Comune valuterà in modo specifico in base al tipo di situazione».

