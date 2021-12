INCIDENTI

TREVISO Tragica domenica di sangue sulle strade del Veneto. Nel corso della giornata sono stati numerosi gli incidenti stradali, con conseguenze gravissime, che hanno funestato la giornata. L'episodio più grave si è verificato sulle statale Feltrina con due morti e tre feriti, di cui uno gravissimo. È questo il bilancio del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio tra i comuni di Crocetta del Montello e Cornuda, lungo la statale, a causa del frontale tra una Skoda e una Nissan. Per la giovane coppia che viaggiava a bordo di una delle due auto non c'è stato nulla da fare: lui, Adriano Corona, 34 anni, di Trento, lei, Debora Colle, 29, di Belluno. Entrambi sono morti sul colpo, le salme estratte dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Conducente e passeggeri dell'altra vettura sono stati invece tirati fuori vivi dalle lamiere e affidati alle cure del Suem 118. Il più grave è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gli altri due hanno raggiunto in ambulanza l'ospedale di Montebelluna. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Montebelluna.

A CODEVIGO

Poche ore prima, attorno alle 15.30, i vigili del fuoco erano intervenuti lungo la strada statale 309 Romea, al km 101, nel comune di Codevigo per un incidente tra un furgone e un'automobile: un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui. I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura un giovane e una donna rimasti incastrati. I due sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per il conducente, Stefano Costa, 47 anni di Chioggia, deceduto sul colpo, come accertato dal medico, alla guida della sua Peugeot 206. Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale. I carabinieri di Piove di Sacco hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Il traffico è rimasto in tilt per diverse ore. Sabato scorso in quel tratto c'era stato un altro incidente mortale con due coniugi morti.

ANCORA NELLA MARCA

Già in mattinata si era registrato un drammatica evento con una donna di 62 anni falciata e uccisa sul colpo sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto a Santa Lucia di Piave, in via Distrettuale, poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni la donna, Daniela Narder, 62 anni, del posto, stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. Un Suv, condotto da un suo concittadino di 91 anni, l'ha travolta e scaraventata a terra.

