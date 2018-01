Incidente sulla A21 Il camionista scampato «Li ho visti bruciare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFERNO IN AUTOSTRADABRESCIA Due ore davanti al magistrato titolare dell'inchiesta per raccontare quanto ha visto nell'inferno in autostrada. «Ho sentito una prima gran botta che mi ha sollevato dal sedile del camion, poi la seconda. Ho visto un bagliore nello specchietto e sono scappato». È il racconto di Giovanni Giuliani, il camionista a bordo dell'autocisterna che martedì sull' autostrada A21, in territorio di Brescia, ha preso fuoco dopo essere stata tamponata da un auto a sua volta agganciata da un mezzo pesante con un bilancio di...