Incidente in minimoto muore bimbo di 9 anni «Non indossava il casco» `

LA TRAGEDIABARI Alla guida della mini moto c'era il suo cuginetto coetaneo che lotta tra la vita e la morte in ospedale, mentre per Giuseppe, 9 anni, non c'è stato nulla da fare, è deceduto subito dopo l'impatto con un muretto a secco. Lui non portava il casco, l'altro bimbo invece sì e, forse, questo potrebbe aver fatto la differenza. L'ultima domenica di agosto doveva essere una giornata di gioco e divertimento e, invece, si è trasformata in un incubo per una famiglia originaria di Villa Castelli, nel Brindisino. LA...