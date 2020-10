RICICLAGGIO

MILANO Un sequestro da 1,2 milioni di euro, anche su conti in banche in Svizzera e Spagna, è scattato ieri nell'inchiesta milanese che vede l'ex presidente della Camera Irene Pivetti indagata per riciclaggio e con al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per ripulire incassi di un'evasione fiscale.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, nell'indagine del pm Giovanni Tarzia, ha eseguito il provvedimento, firmato dal gip Emanuela Scudieri, a carico di Leonardo Leo Isolani, pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo, della moglie Emanuela Mascoli e della figlia di lei Giorgia Giovannelli, tra i sette indagati nell'inchiesta, che ipotizza i reati di riciclaggio ed evasione fiscale, assieme all'ex esponente leghista.

SCANDALO MASCHERINE

Pivetti, tra l'altro, era già finita, nel pieno dell'emergenza Covid a fine aprile, al centro del presunto scandalo su una maxi fornitura di 15 milioni di mascherine alla Protezione civile per 30 milioni, importate dalla Cina ma senza certificazioni e in parte sequestrate. Le indagini milanesi hanno permesso di accertare «una complessa condotta di riciclaggio». Il 9 giugno scorso, quando era venuto a galla il caso, c'erano state perquisizioni a carico di Pivetti, che gestisce il gruppo Only Italia. Isolani, che ha un suo team racing, avrebbe venduto tutti i beni (anche attrezzature, marchio e sito web) di una sua società, che organizzava eventi sportivi e indebitata col Fisco per diversi milioni di euro, al fine di svuotarla e per sfuggire alle «procedure esecutive da parte dell'Erario». Una vendita «simulata» in particolare delle tre Ferrari, secondo l'accusa, da parte dell'ex pilota e della moglie e che risale al 2016. I due imprenditori sarebbero rimasti in possesso delle auto, continuando a svolgere la loro attività non più in Italia ma alle Canarie. «Beneficiaria» della vendita simulata, stando alle indagini, sarebbe stata una società di Hong Kong riferibile, per gli investigatori, a Pivetti e che, dopo l'acquisto a un prezzo di poco più di un milione di euro, avrebbe rivenduto le auto ad un'altra società di Hong Kong, il Gruppo Daohe del magnate cinese Zhou Xi Jian.

Nelle varie fasi dello schema di riciclaggio, basato su presunti contratti fittizi, sono coinvolti anche la figlia di Isolani, un notaio e un altro imprenditore, mentre gli inquirenti sono convinti che la stessa ex esponente leghista avrebbe incassato denaro per gestire quest'operazione. E proprio su questo fronte stanno andando avanti gli accertamenti.

