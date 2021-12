LE INDAGINI

MILANO La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul cosiddetto falso complotto Eni, iniziate nel 2017 con un fascicolo finito pure al centro dello scontro tra pm milanesi, che ha dato origine a una tranche d'inchiesta a Brescia che si intreccia con quella sui verbali di Amara. Nell'avviso di conclusione indagini non figurano i nomi di Claudio Descalzi e Claudio Granata, rispettivamente ad e capo del personale di Eni, le cui posizioni quindi sono state stralciate in vista di una richiesta di archiviazione. Tra gli indagati, per cui si profila la richiesta di processo, c'è invece l'avvocato Piero Amara. L'avviso di chiusura dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato a 12 persone fisiche e 5 società in un'indagine che ipotizza, tra gli altri, i reati di associazione per delinquere, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, truffa e calunnia. Tra i 12 indagati, oltre ad Amara e all'ex manager Eni Vincenzo Armanna, ci sono anche l'ex capo ufficio legale del gruppo (poi licenziato) Massimo Mantovani, l'avvocato Michele Bianco e Vincenzo Larocca, «quali dirigenti dell'Ufficio legale dell'Eni», come si legge nell'atto di chiusura, e poi ancora, tra gli altri, Antonio Vella, ex manager del gruppo e Giuseppe Calafiore, collaboratore di Amara. Tra le società coinvolte, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, Eni Trading&Shipping spa e quelle del gruppo Napag. In particolare, come risulta dall'imputazione di associazione per delinquere, Amara, Armanna, Mantovani, Larocca, Bianco e Vella, si sarebbero associati per «commettere più delitti di calunnia, diffamazione, intralcio alla giustizia» e anche di «corruzione tra privati». Il tutto per «inquinare lo svolgimento - scrivono i pm - dei procedimenti in corso avanti all'Autorità giudiziaria milanese nei confronti di Eni spa e di suoi dirigenti ed apicali per fatti di corruzione internazionale relativi ad attività economiche in Algeria e Nigeria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA