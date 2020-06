IL PROCESSO

VENEZIA Un maxi processo sulle infiltrazioni dei casalesi sul litorale del Veneto orientale, che sarà maxi anche nei testimoni. O almeno è quello che emerge nel leggere le liste testi depistate dall'accusa e dalle difese in occasione dell'apertura del dibattimento che vede 45 imputati alla sbarra per l'infiltrazione mafiosa a Eraclea.

I nomi più altisonanti sono quelli citati dall'avvocato Renato Alberini, difensore di Luciano Donadio, considerato il deus ex machina dell'intera cosca. Nella lista ci sono tutti i prefetti di Venezia dal 1997 in poi e quindi anche Luciana Lamorgese, inquilino di Ca' Corner tra il 2010 e il 2012 e attuale ministro dell'Interno. Ma anche il presidente della Regione pro tempore, al momento Luca Zaia (ma di mezzo ci sono le elezioni posticipate causa Covid) con tanto di presidente del Consiglio regionale (ad ora Roberto Ciambetti) e assessore al Turismo (oggi, Federico Caner). A cui aggiungere Unioncamere e la stessa associazione antimafia Libera.

Alla titolare degli Interni - ma la domanda è la stessa per tutti i prefetti di Venezia citati - la difesa di Donadio vuole chiedere «quanto conosciuto ed acquisito» dalla Prefettura di Venezia «in merito alla presenza di una associazione camorristica» a Eraclea, «sui provvedimenti di natura repressiva o preventiva eventualmente adottati, nonché su quanto eventualmente emerso nell'ambito delle riunioni del Comitato della pubblica sicurezza sulla presenza di una associazione camorristica insistente sul territorio comunale di Eraclea».

E poi, al governatore, con la Regione Veneto parte civile del dibattimento per danno d'immagine e turistico, chiedere «l'eventuale incidenza sul territorio regionale, e con quali conseguenze, dell'iniziativa» del clan Donadio.

