La Corte dei Conti ha condannato Grafica Veneta a pagare 3,5 milioni di euro, insieme al suo legale rappresentante Fabio Franceschi, al Gestore Servizi Energetici spa (società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Il Collegio ha rilevato una condotta illecita nella percezione di incentivazioni, da parte del colosso dell'editoria di Trebaseleghe. Il tutto è legato dal avere ricevuto benefici dall'utilizzo di impianti fotovoltaici, ottenuti nonostante l'azienda non avesse i requisiti richiesti. Secondo l'accusa «Il Gse ha accertato che i tre impianti fotovoltaici realizzati dalla società sul lastrico solare di un immobile di proprietà della stessa, ciascuno di potenza non superiore a 1.000 kW, costituivano in realtà un unico impianto di potenza pari a 2.976,72 kW, in quanto costruiti su un'unica particella catastale poi frazionata». La replica dell'azienda: «Grafica Veneta era al corrente di questa procedura della Corte dei Conti che fa perno su un cavillo amministrativo legato all'interpretazione di norme attuative pubblicate dal GSE successivamente all'entrata in esercizio dei tre impianti oggetto della contestazione, quindi all'epoca oggettivamente inapplicabili. L'azienda ha già incaricato i legali affinché predispongano il ricorso. Grafica Veneta non deve nulla a GSE ma è certa che, le verrà riconosciuto un importo doppio rispetto al valore della contestazione».

