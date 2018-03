Incenso cinese avvelenato: sequestrati 400mila bastoncini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SEQUESTROMESTRE Hanno agito a colpo sicuro dopo che lo spettrometro puntato sulla merce in esposizione ha individuato delle anomalie provenire dai profumatori ambientali, rivelando nella fattispecie sostanze nocive alla salute, in particolare benzene. Sono 400mila i bastoncini d'incenso - per un valore al dettaglio di centomila euro - sequestrati dai Baschi verdi delle Fiamme gialle lagunari in tre rivendite gestite da cinesi. Le analisi di laboratori hanno confermato non solo la presenza di benzene bensì una concentrazione dieci volte...