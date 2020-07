L'INCHIESTA

PARIGI Emmanuel era solo sabato sera nella cattedrale di Nantes, con in tasca tutte le chiavi per chiudere il portale e gli accessi laterali. È stato l'ultimo a vedere Saint-Pierre-et-Paul intatta, l'ultimo a vedere l'organo del 600, poi cancellato dalle fiamme. Da ieri, Emmanuel è l'unico sospetto dell'incendio alla cattedrale.

IL RACCONTO

L'uomo, 38 anni, ruandese, in attesa di permesso soggiorno, era uno dei collaboratori del parroco, faceva un po' di tutto, sacrestano, chierichetto, usciere, uomo delle pulizie. La procura ha deciso di porlo in stato di fermo sabato nel tardo pomeriggio, e il fermo è stato prolungato ieri. «Dobbiamo precisare diversi elementi del suo racconto» in particolare come ha passato la la notte tra sabato e domenica, ha detto il procuratore di Nantes Pierre Sennès: «Ci sono alcune contraddizioni anche se è prematuro interpretare il suo fermo come la sua implicazione nell'incendio». Lo stesso procuratore aveva però subito evocato la pista criminale, quando ancora le fiamme non erano del tutto spente. I pompieri hanno individuato senza troppa difficoltà l'origine del fuoco: tre diversi punti di avvio, uno all'altezza dell'organo, altri due ai lati dell'altare, quindi dal lato opposto della navata.

I CONTATORI

È vero che vicino ai tre punti si trovano tre contatori elettrici, una centralina avrebbe potuto andare in tilt e trasmettere la defaillance alle altre due. Una ricostruzione un po' laboriosa, più facile pensare che qualcuno abbia appiccato il fuoco in tre diverse parti della cattedrale. L'attenzione degli inquirenti che finora non hanno potuto esaminare il primo punto di avvio dell'incendio, vicino all'organo, perché la zona non è ancora stabile si è subito concentrata su Emmanuel. È stato l'ultimo a lasciare la cattedrale, aveva tutte le chiavi, avrebbe potuto rientrarvi senza alcuna difficoltà nella notte. Tanto più che nessun segno di effrazione è stato riscontrato. Per il parroco Hubert Champenois, che lo conosce da quattro o cinque anni è una follia: «Non aveva nessun motivo per compiere un gesto simile, ho totale fiducia in lui come ne ho negli altri collaboratori» Chi lo conosce conferma che è «una bravissima persona, molto credente e molto attivo nella vita della parrocchia». Ma altri hanno raccontato delle sue difficoltà ad avere il permesso di soggiorno, di una vita segnata dalle atrocità vissute in Rwanda. Su di lui pesava il rischio di espulsione dalla Francia. Alcuni parlano di una preoccupazione che era diventata rabbia nei confronti delle istituzioni e della burocrazia. Senza documenti non poteva trovare un lavoro e poteva sperare solo nell'aiuto della Diocesi. «Lo hanno fermato soltanto perché è stato lui ad aver chiuso sabato sera, è una formalità» ha detto il parroco. Ma l'avvocato della Difesa Quentin Chabert: «Per ora non ci sono prove della responsabilità del mio cliente ha detto davanti alle telecamere ma nel caso l'incendio non dovesse essere un incidente, chi meglio della comunità cattolica saprà dar prova di misericordia?».

Francesca Pierantozzi

