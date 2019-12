Incassavano i gettoni delle riunioni fantasma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCHIESTACATANZARO Presenze fantasma in commissioni che spesso non si riunivano veramente, proprio per le assenze, ma che servivano comunque a 29 consiglieri comunali di Catanzaro - praticamente quasi tutti i componenti l'assemblea - per incassare il gettone di presenza. Era questo l'andazzo che si era creato nel Comune calabrese secondo la Procura di Catanzaro ed i carabinieri del Nucleo di Pg che ieri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini a tutti i politici coinvolti e ad altre cinque persone, indagati, a vario titolo, di...