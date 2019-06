Incarichi rinviati per i capi di Brescia, Torino, Perugia E si riapre la partita su Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Roma, Torino, Perugia, Brescia e Salerno. Tutto rinviato. La stagione delle grandi nomine negli uffici giudiziari più importanti d'Italia dovrà attendere. Dopo la bufera per la diffusione delle intercettazioni, che hanno raccontato come cinque componenti togati del Csm calcolassero, insieme ai parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri, i voti che dovevano portare alla guida della procura di Roma Marcello Viola, si ricomincia. La nomina di Viola, passata in commissione con quattro voti, a fronte di uno a testa per Francesco Lo Voi e...