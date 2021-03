Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEVENEZIA È arrivato dal Nordest oltre un decimo delle denunce all'Inail in un anno di pandemia. A dirlo è il rapporto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, aggiornato allo scorso 28 febbraio e dunque relativo ai primi dodici mesi del Covid. In 3 casi su 4 le infezioni di origine professionale hanno riguardato le donne, vista l'alta esposizione al rischio del personale sanitario e...